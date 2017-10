Köln atmet auf und stürzt Hertha in die Krise

Simon Zoller (M.) jubelt mit Kölns Trainer Peter Stöger

Zwei Tage nach der Trennung von Jörg Schmadtke hat der 1. FC Köln den Bann gebrochen und das DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht. Nach zwölf Pflichtspielen ohne Sieg gewann das Bundesliga-Schlusslicht bei Hertha BSC in der zweiten Runde verdient mit 3:1 (2:0). Es war der zweite Sieg im 14. Spiel der Saison.

Simon Zoller (35.), Kapitän Dominic Maroh (43.) und Christian Clemens (64.) führten das kämpferisch starke und phasenweise rauschhaft aufspielende Sorgenkind der Bundesliga mit ihren Toren zum so wichtigen Triumph. Eine Berliner Aufholjagd blieb trotz des Treffers von U21-Europameister Niklas Stark (69.) aus. Viel Zeit zum Feiern bleibt den Kölnern aber nicht: Am Samstag (15:30 Uhr) geht es für das Tabellenschlusslicht in der Liga zum Derby bei Bayer Leverkusen.

"Es tut gut, gezeigt zu haben, dass wir noch gewinnen können", sagte Torhüter Timo Horn nach der Partie, "das wird uns in den kommenden Wochen weiterhelfen." FC-Kapitän Dominic Maroh hofft auf eine "Initialzündung dafür, dass es jetzt richtig losgeht".

Durch die Niederlage platzte wieder einmal der Traum der Berliner vom ersten Pokalfinale im eigenen Stadion. Lediglich die Hertha-Amateure waren 1993 ins Endspiel gekommen und an gleicher Stelle Bayer Leverkusen mit 0:1 unterlegen. Wettbewerbsübergreifend ist Berlin seit sieben Spielen ohne Sieg - auch in der Hauptstadt beginnt eine Krise.

Schmadtke-Aus dominiert die Schlagzeilen

Doch nach der Aufregung der vergangenen Tage rücken sportliche Themen am Rhein nur langsam wieder in den Vordergrund. Auch zwei Tage nach dem Entschluss des Sportdirektors Schmadtke, trotz eines bis 2023 datierten Vertrages aufzuhören, war vor dem Duell mit der Hertha wild über die Gründe des Abschieds spekuliert worden.

Medienberichte, denen zufolge sein Rücktritt im Zusammenhang mit seiner Forderung nach einer Ablösung von Trainer Peter Stöger zu sehen sei, widersprach Schmadtke vehement.

Köln fehlte es vor 33.459 Zuschauern zu Beginn an Finesse im Offensivspiel. Stöger brachte mit Linksverteidiger Jannes Horn und dem 19 Jahre alten Startelfdebütanten Tim Handwerker zwar frisches Blut in die Anfangsformation, wirken sollte diese Maßnahme erst langsam.

Hertha-Angriffe ohne Ertrag

Hertha war anfangs ballgewandter und zielstrebiger. Nationalspieler Marvin Plattenhardt per Freistoß (15./21.) und Angreifer Salomon Kalou (31.) brachten FC-Torwart Timo Horn mehrfach in Bedrängnis. Zollers Treffer nach geschickter Kopfball-Vorlage von Sehrou Guirassy kam wie aus dem Nichts, erst danach ging Köln zum Angriff über, ehe Maroh den Ball im Getümmel zum 2:0 über die Linie stocherte.

Im zweiten Durchgang schafften es die Gastgeber nicht, ausreichend Gefahr zu entwickeln. In Abwesenheit des verletzten Stürmers Mathew Leckie (Oberschenkel) verpufften die Anläufe der Hertha meist ohne Ertrag, Köln verdichtete die Räume.

Das Tor von Clemens, der nach einem Pfostenschuss von Zoller abstaubte, brachte die Berliner Ostkurve zum Schweigen. Starks Treffer sorgte allenfalls für ein kurzes Aufbäumen. Die schlechte Nachricht für Berlin: Leckie wird voraussichtlich auch im Ligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den HSV fehlen.