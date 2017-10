Keïta kassiert dritten Platzverweis in 39 Tagen

Naby Keïta fiel in dieser Saison mit einigen Platzverweisen auf

Spielmacher Naby Keïta vom Vizemeister RB Leipzig hat im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen Bayern München seinen dritten Platzverweis in drei Wettbewerben innerhalb von 39 Tagen kassiert.

Der Guineer sah wegen wiederholten Foulspiels in der 54. Minute die Gelb-Rote Karte.

Am 16. September hatte Keïta im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) nach einem Tritt ins Gesicht von Christoph Kramer Rot gesehen, was ihm eine Drei-Spiele-Sperre einbrachte.

Am 8. Oktober flog er beim 1:4 gegen Tunesien in der WM-Qualifikation wegen einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit vom Platz. Am Mittwochabend erwischte es ihn auch im Pokal.