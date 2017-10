Juventus bleibt erster Neapel-Verfolger

Juventus Turin konnte einen 4:1-Sieg in der Serie A einfahren

Juventus Turin bleibt in der Serie A an Spitzenreiter SSC Neapel dran. Der italienische Rekordmeister besiegte mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf Aufsteiger SPAL Ferrara mit 4:1 (2:1) und bleibt mit 25 Punkten hinter Neapel (28) und Inter Mailand (26) Dritter.

Federico Bernardeschi (14.) und Paulo Dybala (22.) trafen vor der Pause für die Gastgeber, bei denen Weltmeister Benedikt Höwedes erneut nicht im Kader stand. Alberto Paloschi (34.) verkürzte zwischenzeitlich für Ferrara. Gonzalo Higuaín (65.) und Juan Cuadrado (70.) sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse.

Neapel gewann beim FC Genua 3:2 (2:1). Nach dem Rückstand durch Adel Taarabt (4.) drehte Dries Mertens (14./30./60.) mit einem Dreierpack das Spiel. Der Anschlusstreffer von Armando Izzo (70.) war zu wenig für Genua. Inter Mailand hatte bereits am Dienstag 3:2 (2:0) gegen Sampdoria Genua gewonnen.