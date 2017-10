Frantz erwartet brisantes Südwest-Derby

Mike Frantz ist vor dem Duell gegen den VfB zuversichtlich

Der SC Freiburg geht nach dem Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals zuversichtlich in das Derby beim VfB Stuttgart am Sonntag.

"Siege tun immer gut. Ich glaube, wir werden auch in Stuttgart in der Lage sein, zu bestehen", sagte Mike Frantz nach dem 3:1 (0:0) in der zweiten Pokalrunde gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden.

Dass der VfB, der ebenfalls am Mittwoch das Achtelfinale erreicht hatte, wieder in der Bundesliga zurück ist, bewertet Frantz positiv. "Der Verein hat eine große Historie und viele Fans. Allein das bringt schon mehr Brisanz in die Partie", sagte der Mittelfeldspieler, der mit seinem Klub in der laufenden Saison bislang nur einen Sieg eingefahren hat und mit acht Punkten den 15. Tabellenplatz belegt.