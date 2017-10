VfB-Juwel Öczan auf dem Weg nach London

Der Wechsel von Berkay Özcan zum FC Arsenal ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit

Langsam aber sicher muss sich der VfB Stuttgart wohl auf einen Abgang seines Eigengewächses Berkay Özcan einstellen. Der Mittelfeldspieler steht seit Monaten im Fokus des FC Arsenal und hat nun zugegeben, dass die Verhandlungen bereits laufen.

"Mein Agent und ich befinden uns in Gesprächen mit Arsenal", gab Özcan gegenüber "cnnturk" zu. "Arsenal scoutet mich seit zwei Jahren und hat schon Mitarbeiter geschickt, um mich zu beobachten", bestätigte der 19-Jährige die Gerüchte, die schon lange keine mehr sind.

Bereits im März hatte der Berater des Youngster öffentlich vom Interesse des Premier-League-Klubs an seinem Schützling berichtet und gesagt: "Viele Top-Vereine sind an ihm interessiert. Arsenal hat Berkay auf dem Zettel."

"Ich bin mir nicht sicher, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist"

Nun hat Özcan selbst noch einmal betont, wie sehr er sich einen Wechsel zu Arsenal wünscht: "Es ist der Klub, für den ich in der Zukunft spielen will." Allerdings, und auch das erklärte der offensive Mittelfeldspieler, will er seine Zelte in Stuttgart nicht so schnell abbrechen. "Ich bin mir nicht sicher, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist", so Özcan, der gesteht: "Arsenal wäre vielleicht noch ein bisschen früh für mich."

Er wolle sich zunächst weiter auf den VfB Stuttgart konzentrieren, betonte der Deutsch-Türke: "Ich will mich hier beweisen und mich weiter entwickeln."

Die Chance zur Entwicklung bekommt Öczan, der auch bei Beşiktaş auf dem Zettel stehen soll, allerdings nur bedingt. Zwar durfte der 19-Jährige in der letzten Zweitligasaison immerhin 21 Mal ran (zwei Tore), in der Bundesliga steht bislang aber nur ein Kurzeinsatz über 18 Minuten gegen den FSV Mainz zu Buche. Auch in den beiden Pokalspielen der Schwaben wurde Öczan lediglich eingewechselt.