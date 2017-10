United-Legende Silvestre wettert gegen Özil

Der Vertrag von Mesut Özil läuft am Ende der Saison aus

Der Vertrag von Mesut Özil beim FC Arsenal läuft am Ende der Saison aus. Seit geraumer Zeit wird der Nationalspieler auch mit Manchester United in Verbindung gebracht. Der ehemalige Red-Devils-Verteidiger Mikaël Silvestre sprach sich jetzt klar gegen eine mögliche Verpflichtung des Mittelfeldspielers aus.

"Warum sollte United einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichten", fragte sich Silvestre in einem Interview mit "Goal" und erklärte weiter: "Wenn man die Spieler in eine Kategorie einordnen würde, würde ich Özil mit Henrikh Mkhitaryan und Juan Mata gleichsetzen. United hat also schon zwei Spieler wie ihn."

Mkhitaryan und Mata seien technisch stark, hätten eine gute Übersicht und seien klasse Spielmacher, so der ehemalige Bremer.

Was außerdem nicht zum Spielstil der Red Devils passen würde, seien die Körperhaltung und die Einstellung von Özil. Der 29-Jährige wird häufig wegen seines unsicher wirkenden Blickes und seines gesenkten Gangs in England kritisiert. "Özil müsste etwas an seiner Körpersprache verändern, wenn er bei United spielen will", ist sich Silvestre sicher.

"Uninteressierter" Özil hat unter Mourinho keine Chance

Gerade Trainer José Mourinho sei es extrem wichtig, dass im Falle eines Ballverlust direkt wieder attackiert wird und der Fehler so schnell wie möglich wieder ausgebügelt wird. "Özil sieht aus als würde er denken: 'Okay wir haben den Ball verloren und jetzt muss ich zurückrennen, weil ich bei Arsenal spiele'", kritisiterte Silvestre den Weltmeister.

"Manchmal wirkt er uninteressiert, mit dieser Einstellung könnte er sich bei United nicht durchsetzen, gerade nicht unter Mourinho", lautete das Fazit der United-Legende.

Silvestre spielte von 1999 bis 2008 für die Red Devils ehe der ehemalige französische Nationalspieler für jeweils zwei Jahre beim FC Arsenal und bei Werder Bremen anheuerte.