Hertha-Fans erzürnen mit geschmacklosem Plakat

Die Hertha-Anhänger sorgten im Pokalspiel für einen Eklat

Mit dem "Kniefall" warb die Hertha für mehr Toleranz und positionierte sich gegen Diskriminierung. Einige Fans haben diese Leitlinie im Pokalspiel torpediert und mit einem geschmacklosen Plakat für Entrüstung sorgt.

Bei der 1:3 (0:2)-Niederlage gegen die Domstädter hingen in der Berliner Ostkurve zwei Banner mit der Aufschrift: "Domplatte for one. Selbst an Silvester tanzt eure Schwester alleine." Besonders auf diversen Social-Media-Plattformen wurden die Transparente scharf verurteilt.

Die Plakate sind als Anspielung auf die Silvesternacht vor knapp zwei Jahren zu verstehen, als am Kölner Hauptbahnhof in einem unkontrollierten Menschenandrang mehrere Hundert sexuelle Delikte begangen wurden. Die Politik hatte damals vermehrt vom sogenannten "Antanztrick" gesprochen. Hertha BSC war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Sollte ich daran nichts falsch interpretierten, ist das das widerlichste, was ich seit langem gesehen habe. #hahohe #BSCKOE pic.twitter.com/n2a75BXHDF — Marc Schwitzky (@jungerherr1892) 25. Oktober 2017

Des Weiteren versuchten mehrere Anhänger nach der Partie gegen Köln auf das Spielfeld zu gelangen, um Berlins Trainer Pál Dárdai nach der erneut schwachen Leistung zur Rede zu stellen. "Sie machen sich Sorgen. Ich habe gesagt, dass ich immer zu offenen Diskussionen bereit bin. Da können sie gerne zu uns kommen, ich erkläre ihnen alles", sagte der Ungar.