Eintracht will Derby-Fluch in Mainz brechen

Möchte mit seiner Mannschaft den ersten Sieg in Mainz feiern: Eintracht-Coach Niko Kovač

Eintracht Frankfurt will zum ersten Mal ein Bundesliga-Derby bei Mainz 05 gewinnen.

"Es ist ein interessantes Spiel - nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir geografisch so nah beieinander liegen, sondern weil wir da auch noch nie gewonnen haben", sagte Trainer Niko Kovač.

"Wir wollen zusehen, dass wir unseren Lauf nach vier Spielen ohne Niederlage in Bundesliga und Pokal weiterführen." Die Bilanz der Eintracht in Mainz ist allerdings schlecht. Von bislang 13 Erst- und Zweitliga-Duellen beim Nachbarn aus Rheinhessen endeten sieben mit einem Unentschieden und sechs mit einem Mainzer Sieg.

Einen möglichen Vorteil sieht Kovač in der Belastung im DFB-Pokal. Während die Eintracht gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (4:0) nach 90 Minuten als Sieger vom Platz ging, rettete sich Mainz gegen Holstein Kiel (3:2) erst in der Verlängerung in die nächste Runde. "Dass Mainz 30 Minuten mehr in den Beinen hat, kann ein Vorteil sein. Muss aber nicht. Darauf verlassen wir uns nicht", so der Kroate.

Die Eintracht hat derweil U19-Spieler Deji Beyreuther mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger, der im Januar vom FSV Frankfurt zur Eintracht gewechselt war, unterschrieb bis zum 30. Juni 2021.