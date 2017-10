Arsenal-Boss: Wenger ist der "richtige Mann"

Rückendeckung für Altmeister Wenger

Stan Kroenke, Mehrheitseigner des sportlich stagnierenden FC Arsenal, hat den seit geraumer Zeit in der Kritik stehenden Teammanager Arsène Wenger gestützt.

Wenger mache einen "großartigen Job" und sei "der richtige Mann", sagte der US-Amerikaner am Rande der Jahreshauptversammlung der Gunners am Donnerstag in London.

Der 68-jährige Wenger, dessen Vertrag bis 2019 läuft, betonte: "Meine Entschlossenheit ist so groß wie eh und je." Er widme 99 Prozent seines Lebens der Aufgabe, die Fans glücklich zu machen, ergänzte er.

Wenger kritisierte das Votum der Kleinaktionäre gegen die Wiederwahl des Vorsitzenden Chips Keswick sowie Josh Kroenke in den Klubvorstand. Weil Stan Kroenke mit seinen 67 Prozent Anteilen dafür stimmte, fiel dies aber nicht ins Gewicht.