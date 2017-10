Monaco muss auf Falcao verzichten

Zwangspause für Radamel Falcao

Torjäger Radamel Falcao steht der AS Monaco am Samstag im Ligue-1-Spiel bei Girondins Bordeaux aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung.

Das gab Coach Leonardo Jardim am Donnerstag bekannt. Der kolumbianische Angreifer war in dieser Saison in neun Spielen bereits 13-mal erfolgreich.

Ob der 31-Jährige in der Champions League in der kommenden Woche gegen Beşiktaş Istanbul wieder mitwirken kann, ließ der Cheftrainer offen.