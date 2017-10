Wolfsburg zwei Wochen ohne Camacho

Fällt 14 Tage aus: Ignacio Camacho

Der VfL Wolfsburg muss voraussichtlich zwei Wochen auf Ignacio Camacho verzichten. Der Spanier zog sich beim Sieg im DFB-Pokal gegen Hannover 96 am Mittwoch eine Sprunggelenks- und leichte Kapselverletzung zu.

Das sagte Trainer Martin Schmidt am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler war gegen Hannover bereits in der 21. Minute ausgewechselt worden.

Nach fünf Unentschieden in Folge unter Schmidt gastiert Wolfsburg in der Bundesliga am Samstag beim FC Schalke 04.