Sonderurlaub gegen die Torflaute? Auba hat frei

Pierre-Emerick Aubameyang bekam Sonderurlaub

Borussia Dortmunds Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang hat von Trainer Peter Bosz Sonderurlaub erhalten, um sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96 zu erholen.

Drei Tage lang darf Aubameyang seine Zeit frei einteilen. Das hat BVB-Coach Peter Bosz ihm erlaubt, berichtet die "Bild". Allerdings fehlte der Stürmer schon beim 5:0-Sieg seines BVB gegen Magdeburg im DFB-Pokal am Dienstag, offiziell wegen muskulärer Beschwerden.

Zuvor hatte Aubameyang nach starken 15 Toren in 14 Pflichtspielen etwas geschwächelt. In der Champions League gegen Nikosia und in der Liga gegen Eintracht Frankfurt war der Torjäger ohne eigenen Treffer geblieben.

In seinem Kurzurlaub soll sich Aubameyang also erholen, um am Samstag gegen Aufsteiger Hannover 96 wieder zu knipsen. "Vielleicht hat Auba einfach mal eine Pause gebraucht. Er hat vorher alle Spiele für uns gemacht", erklärte Manager Michael Zorc.

Wie Aubameyang seine freien Tage verbringt, ließ der Stürmer seine Fangemeinde jedoch nicht wissen. Denn selbst auf seinen Social-Media-Kanälen ist aktuell Ruhe eingekehrt.