Klopp weinte nach Huddersfield-Aufstieg

Jürgen Klopp (l.) und David Wagner (r.) verbindet eine sehr enge Freundschaft

Liverpools Trainer Jürgen Klopp und Coach David Wagner von Aufsteiger Huddersfield Town verbindet eine jahrelange Freundschaft. Vor dem direkten Duell mit seinem Kumpel erzählte Klopp von einem besonders emotionalen Augenblick.

Wagners Huddersfield spielte Ende Mai in der Relegation das entscheidende Spiel um den Premier-League-Aufstieg gegen Reading FC. Wagner hatte Klopp zum Spiel eingeladen, doch der schlug die Einladung aus. "Ich war in Südfrankreich im Haus eines Freundes und wir haben es uns im Fernsehen angesehen" sagte Klopp gegenüber "Sky Sports". "Ich wollte nicht ins Stadion kommen und eine Kamera auf mich gerichtet haben, wenn er und sein Team im Mittelpunkt des Interesses stehen sollten."

So verfolgte Klopp das nervenaufreibende Spiel mit seiner Frau Ulla vor dem Bildschirm. Es fielen keine Tore in Wembley, wo 76.682 Zuschauer dem Match beiwohnten. Dann ging es ins Elfmeterschießen.

"Wir sahen es uns an und ich war höllisch nervös", erzählte Klopp. Am Ende der Zitterpartie versenkte Christopher Schindler den entscheidenden Elfmeter und schoss Huddersfield in die Premier League. Der emotionale Höhepunkt einer wahnsinnigen Saison für den kleinen Verein und seinen Trainer David Wagner. "Danach hat Ulla ihm ein Video von mir geschickt", erzählte Klopp. "Ich habe geweint wie ein Baby, als es passiert ist, der letzte Elfmeter, ich konnte nicht aufhören." So groß war die Freude über den Erfolg seines besten Freundes.

Jubel über Siegtreffer erlaubt

Am Samstagnachmittag, wenn Liverpool auf Huddersfield trifft, werden sich Klopp und Wagner als Konkurrenten begegnen. Kein Problem für die beiden: "Sollten wir den Siegtreffer erzielen, werde ich natürlich jubeln", erklärte Wagner. "Und ich weiß, er wird auch jubeln, sollte er den Siegtreffer erzielen."

Klopp stimmte seinem Trauzeugen zu. "An diesem Tag werden wir alles tun, um Huddersfield zu schlagen, na klar. Und danach werden wir miteinander reden, wie wir es immer getan haben."