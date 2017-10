Ibras Kampfansage: "Ziel ist der Meistertitel"

Ist heiß auf sein Comeback: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović schuftet nach seiner Kreuzbandverletzung von Ende April weiter intensiv an seinem Comeback. Jetzt hat der Manchster-United-Profi eine Kampfansage an seine Gegner aus Englands Elite-Liga gerichtet.

28 Tore und zehn Vorlagen in 46 Partien für die Red Devils sind für den Schweden noch lange nicht genug. Er will Trophäen gewinnen. "Das ist Ziel ist der Meistertitel in der Premier League. Das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt", erklärte Ibrahimović gegenüber dem britischen "Sky Sports News": "Alles, was ich in meiner ersten Spielzeit gestartet habe, wollen wir gemeinsam in der zweiten Saison beenden.

Dass es sowohl in der schwedischen Heimat als auch in der englischen Presse eine Reihe von Zweiflern gibt, die in Frage stellen, ob Ibra seine alte Stärke zurückreichen kann, lässt den 36-Jährigen kalt. "Wenn ich sowas höre, stachelt mich das nur an", sagte der Angreifer: "Denn es gibt mir Energie. Dann kann ich mich umso mehr auf meine Herausforderungen und Ziele fokussieren."

"Klares Ziel vor Augen"

in den letzten Jahren habe er nicht selten darüber nachgedacht, wie viele Jahre er noch spielen könne. Das habe ihn manchmal zögern lassen. "Aber als meine schlimme Kreuzband-Verletzung passierte, war es ganz leicht für mich", so Ibrahimović weiter: "Ich hatte ein ganz klares Ziel vor Augen und das war das Comeback: zurückzukommen und wieder so zu spielen, wie ich es vorher getan habe." Alle Selbstzweifel waren wie weggewischt.

Der ehemalige schwedische Nationalspieler, der im Sommer 2016 von Paris Saint-Germain nach Manchester wechselte, ist extrem fokussiert auf sein Comeback und scheut dabei auch keinen Vergleich. "Und wenn ich übers Wasser laufen muss, dann werde ich auch das tun", sagte der 36-Jährige.