Bosz: Aubameyangs "Schatten ist sehr groß"

Pierre-Emerick Aubameyang stellt seine Sturmkollegen in den Schatten

BVB-Talent Alexander Isak könnte nach seinem guten Auftritt gegen Magdeburg zu einer Alternative im Sturm für Pierre-Emerick Aubameyang werden. Doch der Weg dahin ist noch weit.

Schließlich steht Isak deutlich im Schatten des Sturmstars. "Der Schatten ist sehr groß, weil Auba ein Spieler ist, der seit Jahren in Dortmund schon sehr wichtig ist", sagte Dortmund-Trainer Peter Bosz. Isak dagegen sei mit seinen erst 18 Jahren noch sehr jung und unerfahren. "Er muss noch sehr viel lernen, aber er ist ein sehr talentierter Spieler. Das hat er auch gegen Magdeburg gezeigt. Jede Minute, die er machen kann, ist für ihn und seine Entwicklung wichtig", erklärte Bosz.

Bisher kommt Isak, der im Januar aus seiner schwedischen Heimat Solna nach Dortmund wechselte, nur auf vier Pflichtspiele für den BVB. Gegen Magdeburg gelang ihm beim 5:0-Sieg am Dienstag sein erster Treffer für die Schwarz-Gelben. "Ich habe schon eine Entwicklung gesehen", meinte Bosz. Körperlich sei Isak robuster geworden. "Jedes Training gegen unsere Innenverteidiger, macht ihn zu einem besseren Spieler", sagte der Trainer.

Lazarett lichtet sich

Noch ist allerdings offen, ob Aubameyang nach seiner Pause wegen muskulärer Probleme am Samstag in der Bundesliga gegen Hannover 96 auflaufen wird. Ebenso sei bei Außenstürmer Christian Pulisic abzuwarten, ob er fit sei. Dagegen gebe es bei Mario Götze keine Probleme, Ömer Toprak und Julian Weigl stehen vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining und könnten am Samstag im Kader stehen.

Für den Konkurrenten aus Hannover äußerte Bosz nur lobende Worte. "Ich muss sagen, das ist kein normaler Aufsteiger. Das war immer ein Bundesligaverein. Das ist eine gefährliche Mannschaft", erklärte Bosz. "Es wird morgen nicht einfach für uns."