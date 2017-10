Fortuna bangt um Fink und Zimmer

Oliver Fink (r.) droht gegen Bochum auszufallen

Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf bangt vor dem Gastspiel beim VfL Bochum am Montag um Kapitän Oliver Fink und Abwehr-Ass Jean Zimmer.

"Hinter Fink und Zimmer stehen kleine Fragezeichen", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Freitag. Er wisse noch nicht wie er spielen lassen werde.

Der 63-Jährige berichtete, dass seine Mannschaft die 0:1-Niederlage vom Dienstag im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach abgehakt habe und sich nun wieder auf die Meisterschaft konzentriere. "Wir hadern nicht, wir träumen nicht. Wir leben in der Realität und die heißt am Montag Bochum gegen Fortuna Düsseldorf", so Funkel.

#Funkel „Meine Mannschaft hat nach dem freien Tag heute so trainiert, wie ich mir das vorstelle. Wir lassen nicht nach.“ #f95 #BOCF95 — Fortuna Düsseldorf (@f95) 27. Oktober 2017

In Bochum kann die Fortuna auf die Unterstützung von 5000 mitreisenden Fans zählen.