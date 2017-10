Hecking fordert Reaktion nach Heim-Klatsche

Hofft gegen die TSG auf eine Steigerung: Gladbach-Coach Dieter Hecking

Dieter Hecking erwartet vor dem Spiel seiner Gladbacher am Samstag (um 15:30 Uhr im Liveticker) bei 1899 Hoffenheim eine Reaktion seiner Mannschaft.

"Gegen Leverkusen haben wir die Gegentore hergeschenkt. Wir wollen eine Weiterentwicklung bei der Mannschaft sehen", sagte Hecking am Freitag. Am vergangenen Samstag hatte die Borussia nach einer schwachen zweiten Hälfte 1:5 gegen die Werkself verloren.

Christoph Kramer fällt weiter aus. Den Mittelfeldspieler plagen noch immer muskuläre Probleme. "Bei Christoph wollen wir kein Risiko eingehen. Ich hoffe, dass das Spiel in Hoffenheim das letzte ist, das er verpasst", sagte Hecking.

Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Tobias Strobl, Laszlo Bénes, Julio Villalba, Mamadou Doucouré, Josip Drmić und Raúl Bobadilla.

Lob für Rückkehrer Jantschke

Eine Alternative ist hingegen wieder Tony Jantschke. Der Rechtsverteidiger meldete sich im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf nach langer Verletzungspause wieder zurück. "Er hat in Düsseldorf so gespielt, wie wir es von ihm kennen. Ich war mit seiner Leistung sehr zufrieden", lobte Hecking den Rückkehrer.

Auch von Nico Elvedi, der in Düsseldorf als etatmäßiger Rechtsverteidiger auf der ungewohnten Innenverteidigerposition auflief, war der Trainer angetan. "Er hat bewiesen, dass er die Position in der Innenverteidigung sehr gut Spielen kann", so Hecking. "Ich war sehr zufrieden mit Nicos Leistung in Düsseldorf."

Für den Gegner hatte der 53-Jährige nur positive Worte parat. "Hoffenhein macht es trotz der Dreifachbelastung sehr gut. Es zeichnet sie aus, dass sie mittlerweile 18,19 gleichwertige Spieler im Kader haben und viel wechseln können", sagte Hecking.

Hoffenheim steht nach neun Spieltagen als Vierter zwei Punkte vor den Gladbachern.