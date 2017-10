Heynckes: RB sollte "Schuld nicht beim Schiri suchen"

Jupp Heynckes ist bereit für das zweite Duell mit RB Leipzig

Bayern München kann im Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (um 18:30 Uhr im Liveticker) auf Offensivstar James zurückgreifen.

Der 26-Jährige habe nach auskurierten Rückenproblemen wieder "ohne Beschwerden" trainiert, sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag, "er wird ins Aufgebot gehen".

Auch Kingsley Coman stehe trotz eines Hämatoms am Knie zur Verfügung, sagte der Coach: "Er ist hoch motiviert und möchte spielen, dem ist nicht entgegenzubringen." Heynckes ließ zudem durchblicken, dass er weiter auf das Duo Jérôme Boateng und Mats Hummels im Abwehrzentrum setzt sowie Javi Martínez auf der Sechs zum Einsatz kommen wird.

Bei Franck Ribéry will er nach dessen Knieverletzung "kein Risiko" eingehen, ein Comebackzeitpunkt sei nicht abzusehen. Heynckes registriert aber, wie sehr sich der Franzose in der Reha schindet. "Er ist motiviert wie nie zuvor. Früher hat er den Fitnessraum gemieden, heute liebt er ihn", sagte er.

"@jamesdrodriguez hat heute normal trainiert - er wird morgen wieder im Kader sein." #FCBRBL pic.twitter.com/FCZnnCCbw0 — FC Bayern München (@FCBayern) 27. Oktober 2017

"Nicht so einfach, wieder zur Normalität zu finden"

Heynckes erwartet "genau so ein enges Spiel" wie am vergangenen Mittwoch im DFB-Pokal (5:4 i.E.), "es wird sicher wieder ein Topspiel werden". Für beide Mannschaften sei es nach dem giftigen Duell von Leipzig aber "nicht so einfach, wieder zur Normalität zu finden".

Der 72-Jährige erlaubte sich eine kleine Spitze in Richtung RB. "Wenn man Spiele verliert, darf man die Schuld nicht immer beim Schiedsrichtergespann suchen, da muss man analysieren, was habe ich falsch gemacht. Das ist viel produktiver", sagte er.

Leipzig hatte nach dem Aus scharfe Kritik am Unparteiischen Felix Zwayer geübt.