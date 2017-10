Pechvogel Pizarro fehlt Köln auch im Derby

Claudio Pizarro leidet weiterhin an einer muskulären Verletzung

Der 1. FC Köln muss auch im rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen (um 15:30 Uhr im Liveticker) auf Claudio Pizarro verzichten.

"Er wird nicht dabei sein. Wann er wiederkommt, weiß ich nicht", sagte FC-Trainer Peter Stöger am Freitag über den 39 Jahre alten Peruaner, der am vergangenen Sonntag vor dem Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten und Werder Bremen (0:0) eine Verletzung am rechten Oberschenkel erlitten hatte.

Bei Kapitän Matthias Lehmann, Marco Höger und Konstantin Rausch, die am Mittwoch beim 3:1-Pokalerfolg in Berlin bei Hertha BSC gefehlt hatten, sieht es dagegen wieder gut aus. "Sie haben wieder mittrainiert. Sie könnten eine Rolle spielen", erklärte Stöger.