Bestätigt: Adler fehlt nach OP drei Monate

René Adler musste im Pokal gegen Holstein Kiel verletzt ausgewechselt werden

René Adler wird dem FSV Mainz 05 voraussichtlich drei Monate fehlen.

Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit, nachdem sich ihr Stammkeeper in München einer Operation am verletzten Sehnenapparat des hinteren rechten Oberschenkels unterzogen hatte.

Die OP sei erfolgreich verlaufen, hieß es weiter. Der 32-Jährige, der noch von einer Nominierung für die WM 2018 in Russland geträumt hatte, erlitt die Verletzung im Pokalspiel gegen den Zweitliga-Zweiten Holstein Kiel (3:2 nach Verlängerung).