Rooney muss Bänke in Gemeindezentrum streichen

Wayne Rooney hatte sein Fehlverhalten vor Gericht zugegeben

Wayne Rooney hat nach Informationen der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" als Strafe für eine Alkoholfahrt Bänke in einem Gemeindezentrum streichen müssen.

Der 32-Jährige muss Sozialstunden ableisten, die ihm ein Gericht nach einer Alkoholfahrt aufgebrummt hat. Die "Daily Mail" veröffentlichte Fotos, die den Everton-Rückkehrer bei der Ankunft an dem Gemeindezentrum in Macclesfield nahe Manchester zeigen. Am Abend zuvor hatte er mit den Toffees im Ligapokal beim FC Chelsea mit 1:2 verloren.

Rooney hatte vor Gericht zugegeben, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Er war in der Nacht zum 1. September in der Grafschaft Cheshire von der Polizei festgenommen worden. Sein Alkoholpegel soll deutlich über der erlaubten Grenze gelegen haben.

Neben 100 Sozialstunden verhängte das Gericht auch ein zweijähriges Fahrverbot gegen Rooney, der sich später auf seiner Website öffentlich für das Verhalten entschuldigte. "Natürlich akzeptiere ich das Urteil des Gerichts und hoffe, dass ich mit meinem Sozialdienst ein bisschen Wiedergutmachung leisten kann", teilte er mit.

Rooney war im August aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Rekordtorschütze der Three Lions (53 Tore in 119 Einsätzen) will sich nach eigenen Angaben fortan nur noch seinem Verein Everton widmen, zu dem er nach 13 Jahren bei Manchester United im Sommer zurückgekehrt war. Seine Frau Colleen, mit der Rooney seit 2008 verheiratet ist, erwartet aktuell das vierte gemeinsame Kind.