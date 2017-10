Stimmen: "Es war nichts für die Zuschauer"

Das Spiel zwischen Frankfurt und Mainz hatte keinen Sieger verdient

Nach 90 schwachen Minuten endete das Rhein-Main-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz ohne Sieger. Nach dem Abpfiff waren sich die Protagonisten einig: Es war kein Spiel für die Zuschauer.

Sandro Schwarz (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis. Erste Halbzeit war es zäh von unserer Seite. Frankfurt war da ein bisschen aktiver. In der zweiten Halbzeit waren wir dann aktiver. Mit ein bisschen Glück können wir vielleicht dann noch mehr in der Box erzwingen. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Von der Persönlichkeitsentwicklung ist es sehr positiv."

Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)...

...zu seinem Eigentor: "Wir müssen den Ball vorher deutlich klären, dann entsteht die Situation gar nicht. In der Mitte sind wir dann ungeordnet. Am Ende ist es ein bisschen unglücklich."

... zum Spiel: "Es war wichtig für uns, dass wir zurückgekommen sind und einen Punkt geholt haben, der auch verdient ist. Frankfurt war in der ersten Halbzeit ein bisschen besser, wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Druck nach vorne. Es ist leistungsgerecht und gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir zuhause wieder gepunktet haben."

Suat Serdar (1. FSV Mainz 05): "Das Spiel war sehr zweikampfbetont, es war nichts für die Zuschauer. Wir wollten unbedingt gewinnen, aber am Ende hat es nur für ein 1:1 gereicht. Aber das nehmen wir auch mit."

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Unterm Strich müssen wir mit dem Punkt leben. In der zweiten Halbzeit haben wir all das verloren, was wir in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. Der Gegner hat dann Druck aufgebaut. Letztendlich muss man sagen, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir sind mit der englischen Woche zufrieden und hoffen, dass wir in der nächsten Woche zuhause nachlegen können."

Marius Wolf (Eintracht Frankfurt): "Wir haben uns vorgenommen, dass wir offensiv agieren. In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig nachgeschoben. Am Ende ist der Punkt gerecht."