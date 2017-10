Özil muss Positionswechsel "akzeptieren"

Mesut Özil (r.) erzielte per Kopf seinen ersten Saisontreffer in der Premier League

Mesut Özil steht beim FC Arsenal schon länger im Rampenlicht. Da der Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert hat, rückt ein Wechsel im Sommer näher. Doch der 29-Jährige fühlt sich wohl in London. Trotz der unliebsamen Position, die er unter Teammanager Arsène Wenger derzeit einnehmen muss.

Wenger, der kürzlich öffentlich gefordert hatte, dass seine Stars beim FC Arsenal dauerhaft Leistung zeigen müssen, ließ Özil zuletzt im 3-4-2-1-System eher über die rechte Angriffsseite agieren. "Ich kenne mich besser als jeder andere und ich bin jemand, der auf dem Feld Spaß haben muss", so der Linksfuß gegenüber "Sky Sports" wenig glücklich über die Umstellung.

"Jeder weiß, dass ich am liebsten als Spielmacher agiere, als Zehner. Zurzeit stellt mich der Trainer auf der rechten Seite auf. Das ist etwas, was ich akzeptieren muss", so Özil weiter, der auf der neuen Position nun jedoch "seine Qualität zeigen" wolle.

Beim jüngsten 5:2-Sieg gegen Everton funktionierte das System zumindest sehr gut. Özil lieferte einen Treffer und eine Vorlage - seine ersten beiden Torbeteiligungen in dieser Premier-League-Saison.

Özil über die Zukunft: "Wir werden sehen"

Außerdem nahm der Gunner Stellung zu seiner derzeitigen Situation in London. "Ich bin glücklich hier und ich erledige meine Arbeit wie immer zu 100 Prozent. Ich gebe alles auf dem Platz für das Team", so Özil weiter. Lob bekam der so oft in der Kritik stehende Offensivspieler auch zuletzt von Klub-Eigner Stanley Kroenke, der die Leistung vom Sonntag als "sehr, sehr gut" einstufte. Arsenal wolle unbedingt mit Özil und Alexis Sánchez zeitnah verlängern. Beide haben einen Vertrag bis 2018.

Der deutsche Nationalspieler wollte sich über seine Zukunft jedoch nicht weiter äußern. Es sei einzig "wichtig, alles zu geben und das Spiel zu genießen. Was auch immer passiert, werden wir sehen."

Zuletzt wurde Özil mit Manchester United in Verbindung gebracht. Teammanager José Mourinho, der ihn noch aus seiner erfolgreichen Zeit bei Real Madrid kennt, könnte englischen Berichten zufolge schon im Winter ein Angebot vorlegen.