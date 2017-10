Brandt äußert sich zu Barça-Interesse

Julian Brandt von Bayer Leverkusen verfolgt keinen Karriere-Plan

Bayer Leverkusens Julian Brandt hat einen kleinen Lauf. Sowohl gegen Borussia Mönchengladbach als auch im Pokal gegen Union Berlin gelangen dem Nationalspieler Tore. Dass Vereine wie der FC Barcelona auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden sind, sei überhaupt kein Problem, so Brandt.

Im Gegenteil: "Das ehrt einen, auf jeden Fall. Das würde ich jetzt nicht verneinen", sagte Brandt vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln. Spanische Medien hatten vor Kurzem berichtet, dass Barça-Chefscout Ariedo Braida ein Auge auf den Leverkusener geworfen hat.

Das Interesse des spanischen Spitzenklubs spiegele letztlich die guten Leistungen wider, so Brandt: "Natürlich ist das ein Anzeichen dafür, dass deine Leistungen doch nicht so beschissen waren." Der Offensivspieler hat beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2019.

Allzu lange möchte sich Brandt mit dem Thema allerdings nicht beschäftigen: "Man muss so etwas im Endeffekt schnell wieder ausblenden. Weil dann immer auf einer Wolke zu schweben und zu sagen 'Ich bin so ein cooler Typ, weil der und der Verein an mir dran sind', das ist dann auch der falsche Weg. Dann lässt du irgendwann auch wieder mit deinen Leistungen nach."

"Habe keinen Karriere-Plan"

Brandt wolle sich zunächst voll und ganz auf die Aufgaben in Leverkusen konzentrieren: "Momentan beschäftige ich mich mit so etwas nicht. Dass man sich irgendwann mal über seine Zukunft Gedanken machen muss, ist glaube ich ganz normal."

Er habe jedoch "keinen Karriere-Plan", sondern wolle zukünftig eher einer "Bauch-Entscheidung" folgen. "Ich habe da noch keine Ideen oder stecke in irgendwelchen Überlegungen. Das kommt alles mit der Zeit", so der Rechtsfuß weiter.