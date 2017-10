Tür für gefeierten Meyer auf Schalke "nicht zu"

Der Vertrag von Max Meyer wurde auf Schalke noch nicht verlängert

Schalkes Trainer Domenico Tedesco hat mit seinem Schachzug, Offensivspieler Max Meyer ins defensive Mittelfeld zu beordern alles richtig gemacht. Sowohl in der Liga gegen Hertha und Mainz als auch im DFB-Pokal gegen Wiesbaden konnte er dort als Ballverteiler überzeugen. S04-Manager Christian Heidel kann sich deshalb weiterein eine Verlängerung mit dem 22-Jährigen vorstellen.

Im vergangenen Sommer waren erste Gespräche ins Leere gelaufen. Der Vertrag des sechs-fachen Nationalspielers läuft nach dieser Spielzeit aus. Heidel hätte zwar gerne frühzeitig mit Meyer frühzeitig Klarheit geschaffen: "Ich habe aber niemals gesagt, dass eine Tür bei uns zu ist", wird der 54-Jährige in der "WAZ" zitiert.

Ob und wann Meyer einen neuen Kontrakt bei den Königsblauen unterschreiben wird, wisse Heidel dennoch nicht: "Stand heute sind wir sehr, sehr zufrieden und er ist zufrieden - was nicht heißt, dass er morgen einen neuen Vertrag unterschreibt."

Besonders Gefallen findet der Manager dabei an Meyers neuer Rolle als Sechser. "Dass es so gut klappt, spricht erstens für Max und zweitens für den Trainer, weil er überhaupt auf die Idee gekommen ist, so ein Projekt zu starten", so Heidel weiter, der zunächst von der Umstellung im System von Domenico Tedesco "überrascht" war: "Aber Domenico war felsenfest davon überzeugt, dass es funktioniert."