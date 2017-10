Ghana-Star Gyan erwirbt Airline-Lizenz

Asamoah Gyan erhält die Lizenz für eine Fluggesellschaft

Der Kapitän der ghanaischen Nationalmannschaft strebt gen Himmel. Asamoah Gyan hat in seiner Heimat mit Erfolg eine Lizenz für das Betreiben einer Fluggesellschaft beantragt, wie Staatspräsident Nana Akufo-Addo in Accra verkündete.

Zugleich warb der Präsident um Unterstützung für das Projekt. Die Airline soll Gyans Spitznamen tragen: Baby Jet.

Asamoah Gyan, Rekordschütze der Black Stars (98 Länderspiele/44 Tore), spielt derzeit für Kayserispor in der türkischen Süper Lig. Unter anderem spielte der Mittelstürmer in seiner Karriere in Italien (Udinese Calcio, Modena FC), Frankreich (Stade Rennes), England (Sunderland), Vereinigte Arabische Emirate (Al Ain, Al Ahli) und China (Shanghai SIPG).