BVB-Coach Bosz mit Kampfansage an die Konkurrenz

Peter Bosz will mit dem BVB in Hannover punkten

Borussia Dortmund steht vor dem Spiel bei Hannover 96 am zehnten Spieltag am Platz an der Bundesliga-Sonne. BVB-Trainer Peter Bosz wünscht sich beim Aufsteiger weitere drei Punkte, um den nächsten Schritt im Titel-Kampf zu machen.

Der Niederländer gab unmittelbar vor der Partie gegenüber "Sky" die Marschroute an: "Wir wollen gewinnen.". Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Bundesliga-Spielen ist der Vorsprung auf die Konkurrenz aus München und Leipzig mittlerweile dahin. Gut für den BVB, dass beide am Samstagabend das Top-Spiel gegeneinander bestreiten und sich die Punkte gegenseitig wegnehmen.

Bosz formuliert nun die Ziele der Schwarz-Gelben für die kommenden Wochen: "Wir sind immer noch Tabellenführer, aber wichtig ist, dass man das am Ende der Saison ist. Das wollen wir sein."

Dabei steht Borussia Dortmund eine intensive Woche bevor. Zunächst trifft der BVB in der Champions League am kommenden Mittwoch auf APOEL Nikosia. Dann reist Bayern München zum Spitzenspiel in den Signal Iduna Park.