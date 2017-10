"Alibifußball": Zorc zählt BVB-Stars an

Michael Zorc übte nach der erneuten BVB-Pleite harsche Kritik

Deutliche Worte angesichts der BVB-Krise: Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Mannschaft des DFB-Pokalsiegers nach der bitteren 2:4-Pleite bei Hannover 96 harsch kritisiert.

"Ich bin sprachlos über die Leistung unserer Mannschaft, insbesondere in der ersten Halbzeit", sagte Zorc nach Schlusspfiff in der Mixed Zone der HDI-Arena.

"Wie wir in das Spiel gegangen sind, das war pomadig, selbstgefällig und über weite Strecken Alibifußball ohne die nötige Robustheit, ohne die nötige Zweikampfhärte", wütete das BVB-Urgestein. "Wenn du so auftrittst, gewinnst du kein Spiel in der Bundesliga."

Die deutliche Niederlage beim Aufsteiger bedeutete für die Borussia bereits das dritte sieglose Ligaspiel in Folge. Der BVB verlor damit auch die Tabellenführung im Oberhaus. Vom Platz an der Sonne grüßt nun wieder der FC Bayern München, nach einem ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen RB Leipzig am Samstagabend.