Heidel süffisant: Wünsche mir Krise à la BVB

Christian Heidel bewertet die Situation des BVB weniger kritisch

Beim FC Schalke 04 blickt man mit entspanntem Blick zum Reviernachbarn aus Dortmund. Manager Christian Heidel hat sich zur Krise des BVB geäußert.

Der ehemalige Mainz-Manager nahm bei "Wontorra- der Fußballtalk" auf "Sky" zur Situation beim Rivalen Borussia Dortmund Stellung, der an drei Spieltagen acht Zähler auf Tabellenführer Bayern München einbüßte: "So, wie es dargestellt wird, habe ich den Eindruck, dass es die größte Vereinskrise von Borussia Dortmund in den letzten 25 Jahren ist. Ich hätte gerne eine Krise auf Platz zwei der Bundesliga."

Wenn ein System umgestellt werde, funktioniere nicht alles vom ersten Tag an. Man müsse ihnen ein bisschen mehr Zeit geben. Heidel: "Ich bin noch nicht so weit, das ich sage, das Projekt ist gescheitert."