Toprak und Dahoud wieder im BVB-Training

Ömer Toprak (M.) könnte in der Champions League wieder für den BVB auflaufen

Die personelle Lage bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund entspannt sich allmählich. In Ömer Toprak und Mahmoud Dahoud nahmen am Sonntag auch zwei Spieler am Auslaufen der Reservisten teil, die zuletzt gefehlt hatten.

Beide sollten somit am Mittwoch im Champions-League-Heimspiel gegen APOEL Nikosia (20:45 Uhr) wieder zur Verfügung stehen.

Am Samstag hatten die Westfalen 2:4 bei Aufsteiger Hannover 96 verloren und die Tabellenführung an Bayern München abgeben müssen. Der Rekordmeister ist am kommenden Samstag (18:30 Uhr) nächster BVB-Gegner in der Bundesliga.