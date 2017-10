Entwarnung bei Kölns Maroh?

Dominic Maroh musste in Leverkusen verletzt vom Platz

Bundesligist 1. FC Köln kann möglicherweise schon bald wieder auf Dominic Maroh zurückgreifen. Nach Angaben der "Bild" und des "Express" ergab die MRT-Untersuchung beim Abwehrspieler keine Bänder- bzw. Knochenverletzung im Sprunggelenk.

Der 30 Jahre alte Maroh war im Derby bei Bayer Leverkusen (1:2) am Samstag zur Pause ausgewechselt worden.

Die nach wie vor in der Liga sieglosen Kölner spielen am Donnerstag in der Europa League zu Hause gegen BATE Borisov und am kommenden Sonntag in der Liga gegen 1899 Hoffenheim.