Moukoko mit Saisontoren 22 und 23 für den BVB

Moukoko (r.) erzielte gegen Duisburg einen Doppelpack

Youssoufa Moukoko sorgt in der U17 des Bundesligisten Borussia Dortmund weiter für Furore. Der 12-Jährige erzielte am Sonntag beim 6:0 (2:0) des BVB in der B-Junioren-Bundesliga beim MSV Duisburg seine Saisontore 22 und 23.

Die weiterhin ungeschlagenen Dortmunder führen nach elf Spieltagen die Staffel West mit 31 Punkten vor Schalke 04 (29) an.

In der Vergangenheit hatte es Zweifel am Alter Moukokos gegeben. Der BVB verwies in diesen Zusammenhang wiederholt auf die Originaldokumente, die den Dortmundern vorlägen.

Gegen überforderte Duisburger erzielte Alaa Bakir bereits nach 13 Minuten das 1:0. Vor dem Pausenpfiff erhöhte Immanuel-Johannes Pherai (40.). Im zweiten Durchgang durften sich erneut Pherai (59.), Goalgetter Moukoko (66., 67.) und Malte Wengerowski (79.) in die Torschützenliste eintragen.

Damit geht der Sturm-Lauf der Dortmunder U17 munter weiter: Kein Team in der Bundesliga-West hat bisher mehr Tore erzielen können als die Schwarz-Gelben. Nach elf Spieltagen stehen bereits 47 Tore zu Buche. Am kommenden Sonntag empfängt der BVB den 1. FC Köln, der MSV reist zu Viktoria Köln.