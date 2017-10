Mourinho von United-Fans "enttäuscht"

José Mourinho hat sich mit den Manchester-Anhängern angelegt

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Tottenham herrscht in Manchester kein eitler Sonnenschein. Besonders die Kritik vieler Fans an Romelu Lukaku ist United-Teammanager José Mourinho ein Dorn im Auge.

"Ich möchte, dass die Fans mir erklären, warum sie Romelu nicht so sehr unterstützen. Er gibt immer alles und ich denke, dass es unfair ist, wenn er nur an erzielten Toren gemessen wird", sagte Mourinho im Anschluss an das Spiel gegenüber "MUTV".

Während der Partie hatten Manchester-Fans mit deutlich vernehmbaren Buh-Rufen auf Ballverluste von Lukaku reagiert. Grund genug für the Special One, seinen Schützling in Schutz zu nehmen: "Ich denke, es ist überhaupt nicht fair. Ich bin so enttäuscht, aber überhaupt nicht von ihm. Mit ihm bin ich sehr zufrieden."

Mourinho vom Angriffs-Trio begeistert

Auch die Einwechslung von Anthony Martial hatten einige Fans mit Schmähungen quittiert. In deren Richtung schimpfte der Portugiese bei "Sky Sports": "Ich verstehe einige Reaktionen einfach nicht. Sind diese Anhänger überhaupt Red Devils? Manchmal zweifel ich daran, weil Martial und Lukaku heute wirklich sehr gut gearbeitet haben. Heute haben zwei Angreifer gegen drei Top-Verteidiger gespielt."

Dass Martial schlussendlich den umjubelten Siegtreffer in der 81. Minute erzielte, wunderte Mourinho daher kaum. "Er hat mit einem schlechten Schuss getroffen, aber ein schlechter Schuss kann manchmal ein wunderschöner sein. Manchmal spielt Martial von Beginn an und sein Einsatz ist immer gut. Vielleicht trifft er nicht allzu oft, aber er spielt gut. Das selbe gilt für Rashford und Lukaku", stellte der 54-Jährige seinen Angreifern ein gutes Zeugnis aus.