Dembélé und Co.: Zorc über kuriose Transfers

BVB-Sportdirektor Michael Zorc will langfristig zu den besten Acht Europas gehören

Michael Zorc hat in seiner Karriere als Sportdirektor von Borussia Dortmund schon einige Transfers bewegt. Über eine Milliarde Euro hat er dabei umgesetzt. Nun gibt der 55-Jährige Einblick in eine kurios Verhandlung, als es um den Transfer von Henrikh Mkhitaryan und schaut noch einmal ausführlich auf den Abgang von Ousmane Dembélé.

Der Transfer von Mkhitaryan sei "unter sehr ungewöhnlichen Begleitumständen" abgelaufen, erklärte Zorc im "kicker". BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und er seien damals nach Donezk gereist, um mit dem Präsidenten über den Transfer zu verhandeln. "Nach jedem dritten Satz musste er sich aber erst einmal mit dem wirklichen Entscheider, dem milliardenschweren Unternehmer Rinat Akhmetov, absprechen", schilderte der 55-Jährige die Situation: "Obwohl der nur 100 Meter entfernt saß, haben wir ihn nie zu Gesicht bekommen."

Während Mkhitaryan den Schwarzgelben immerhin sportlich weiterhalf, gilt Ciro Immobile bis heute als BVB-Flop. Er "war da sicher ein klassischer Fall", sagte Zorc über den italienischen Stürmer: "So wie wir damals gespielt haben, passte er in der Rückschau einfach nicht zu uns." Die Gründe dafür lagen aber laut dem Sportdirektor zu großen Teilen auch am Spieler. "Er hat sich nicht genug darum bemüht, sich bei uns zu integrieren."

Das Ganze habe sich dann in Sevilla wiederholt. "Aber nun trifft er für Lazio eben wie der Teufel. Nicht jeder Transfer kann auf dem Niveau, das in Dortmund inzwischen gefordert ist, durchschlagen."

Andere Absprache mit Dembélé

Ousmane Dembélé hingegen setzte sich sofort durch und hinterließ in seinem jungen Alter einen so intensiven Eindruck, dass der FC Barcelona den 20-Jährigen Ende des Sommers für 105 Millionen Euro verpflichtete. "Im Fall von Dembélé etwa wussten wir, dass er nicht seine komplette Karriere bei uns verbringen und auch, dass er irgendwann für seinen Traumverein spielen wollen würde", gab Zorc zu Protkoll, fügte jedoch hinzu: "Wir hatten allerdings schon gehofft - und das war auch klar so besprochen -, dass er länger als ein Jahr für den BVB aufläuft."

Doch der internationale Transfermarkt entwickelte sich anders. "Ich bin mir sicher, dass er auch noch hier wäre, wenn es die spezielle Konstellation mit Neymar nicht gegeben hätte. Da besteht ja ein unmittelbarer Zusammenhang", erklärte der 55-Jährige.

Rückblickend betrachtet sei es für den BVB die richtige Entscheidung gewesen, den jungen Franzosen abzugeben. "Wir haben dafür ja auch die entsprechende finanzielle Entschädigung bekommen. Grundsätzlich plane ich aber gerne und rechtzeitig." Deshalb plädiert der Manager auch dafür, die Transferzeit zu verkürzen. "Zum 1. August oder spätestens zum Saisonbeginn sollte man einen Schlussstrich ziehen. Dann weiß jeder, woran er ist."

"Schramme" durch drohendes CL-Aus

Sportlich läuft es beim Dritten der letzten Saison zur Zeit nicht rund. Durch die Niederlage in Hannover hat Borussia Dortmund die Tabellenführung der Bundesliga verspielt und rangiert nur noch auf Platz zwei. Dennoch bescheinigt Zorc dem BVB eine gute Entwicklung, um auch weiterhin "zu den besten Mannschaften Europas zu gehören", so der 55-Jährige.

Der BVB gehöre bereits "eine ganze Zeit lang" zu Europas Elite, so Zorc. Klar sei allerdings auch, "dass es in diesem Jahr die eine oder andere Schramme geben kann, weil wir in der Champions League keine guten Ergebnisse geliefert haben."

In der Königsklasse steht der BVB nach nur einem Punkt aus drei Spielen vor dem Aus. In Deutschland wolle die Borussia "mindestens die Nummer zwei" hinter Bayern München bleiben.

Zuletzt präsentierte sich Borussia Dortmund allerdings äußerst formschwach. Zunächst unterlag der BVB im Spitzenspiel gegen RB Leipzig, dann setzte es zwei Unentschieden bei den Auswärtsspielen in Nikosia und in Frankfurt. Nach dem Pokal-Sieg gegen Drittligist Magdeburg verlor der Revierklub in Hannover - und kassierte damit in den letzten drei Ligaspielen satte neun Gegentore.

Zorc will Transfer-Modell weitergehen

Entgegen der anhaltenden Formkrise in Dortmund denkt Michael Zorc eher langfristig und weiß: "Wir können auch nur in Maßen weiterwachsen. Wir können keine irrsinnigen Sprünge machen, wie es andere Klubs tun, die Zahlungen eines Investors als Sponsoring ausweisen." Zorc wolle lieber auf "eine geradlinige und kontinuierliche Entwicklung setzen."

Teil des Ganzen sei es deshalb, dass sich der Pokalsieger im Gegensatz zu anderen europäischen Top-Klubs auch in Zukunft auf dem Transfermarkt zurückhält: "Dazu gehört, dass wir nur das ausgeben, was wir vorher auch eingenommen haben. Um damit erfolgreich zu sein, muss man dauerhaft kreativ, schnell und gut sein."

Im vergangenen Sommer hat der BVB vor allem auf junge Talente gesetzt. So kamen in Dan-Axel Zagadou (PSG), Jeremy Toljan (1899 Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Bor. Mönchengladbach), Maximilian Philipp (SC Freiburg) und Jadon Sancho (Manchester City) vor allem Spieler mit Perspektive ins Ruhrgebiet. Einzig Andrey Yarmolenko (Dinamo Kiev) und Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) verfügten bereits über internationale Erfahrung.