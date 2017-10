Madrid verliert beim Aufsteiger aus Katalonien

Real Madrid kassierte in La Liga seine zweite Niederlage

Spaniens Meister Real Madrid hat in der Primera Division seine zweite Saisonniederlage kassiert und damit wohl auch auf lange Sicht den Anschluss an Spitzenreiter FC Barcelona verloren.

Mit Toni Kroos in der Startelf verlor der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund bei Abstiegskandidat FC Girona am zehnten Spieltag 1:2 (1:0) und hat als Tabellenvierter bereits acht Punkte Rückstand auf Barça.

Beim angesichts der politischen Wirrungen in Spanien durchaus brisanten Auftritt im von Unabhängigkeits-Bestrebungen geprägten Katalonien schoss Isco (12.) die Gäste zwar in Führung, Cristian Stauni (54.) und Cristian Portu (58.) drehten aber per Doppelschlag das Spiel.

Danach beschränkte sich der Gastgeber vollends auf das Verteidigen. In der Schlussviertelstunde sah sich der Favorit aus Madrid einem doppelten Abwehr-Block entgegen. Einmal konnte Real die Lücke finden (85.), der eingewechselte Lucas Vázquez stand jedoch nach einem Isco-Pass zuvor im Abseits.

Eine glücklose Figur gab abermals der frischgebackene fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ab, der nach fünf Saisoneinsätzen bei einem mageren Treffer steht. Die ersten fünf Partien hatte der Portugiese gesperrt verpasst.