Ribéry über Heynckes: "Neues Leben eingehaucht"

Spart nicht mit Lob für den neuen Bayern-Trainer Jupp Heynckes: Franck Ribéry

Der Franzose Franck Ribéry vom FC Bayern München hat seinem neuen Trainer Jupp Heynckes ein überragendes Zeugnis ausgestellt.

"Er gibt den Spielern Selbstvertrauen, redet uns stark. Er hat der Truppe ein neues Leben eingehaucht und schweißt die Mannschaft zusammen", sagte der momentan verletzte Ribéry dem "Kicker".

Seit der 72 Jahre alte Heynckes als Nachfolger des Italieners Carlo Ancelotti beim deutschen Rekordmeister in der Verantwortung steht, hat die Mannschaft alle fünf Spiele gewonnen.

Von Heynckes' Rückkehr auf den Trainerstuhl verspricht sich Ribéry auch persönlich offenbar einiges. "Als wir uns das erste Mal wieder an der Säbener Straße begegneten, sind wir uns in die Arme gefallen", schilderte der 34-Jährige. "Das ist eine besondere Beziehung, vertraulich, nah, aufrichtig. Heynckes war dafür verantwortlich, dass ich 2013 so gut war. Ich bin sehr glücklich, dass er wieder da ist. Er weiß, was ich kann.