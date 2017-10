Ribéry über Karriere-Ende beim FC Bayern

Will gern bis 2019 beim FC Bayern bleiben: Franck Ribéry

Zur Zeit ist Franck Ribéry vom FC Bayern München nicht einsatzfähig. Nach seinem Außenbandriss im Knie, den er sich Anfang des Monats in Berlin zuzog, befindet sich der Franzose mitten im Genesungsprozess. Und dieser läuft gut.

"Ich bin sehr zufrieden, ich arbeite gut, mache viel Krafttraining, Stabilitätsübungen", sagte der 34-Jährige gegenüber dem "kicker". Eine Röntgenuntersuchung am Montag soll entscheiden, ob der Mittelfeldspieler seine Schiene bereits nach vier Wochen abnehmen und in wenigen Tagen wieder mit dem Lauftraining beginnen darf.

Doch neben den kurzfristigen Zielen hat Ribéry auch langfristig noch einiges beim deutschen Rekordmeister vor. "Ich will bei Bayern meine Karriere beenden, wenn es geht", erklärte der dienstälteste FCB-Profi, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Der ehemalige französische Nationalspieler möchte gern noch ein weiteres Jahr dranhängen, um seine Fußballschuhe Mitte 2019 in München an den Nagel zu hängen.

Extra-Lob für Heynckes

Dann wird Jupp Heynckes nicht mehr Trainer sein. Der Routinier hört bereits im kommenden Sommer auf. Dass der 72-Jährige zurückgekehrt ist, um den FCB zu retten, freut den Franzosen. "Er gibt den Spielern Selbstvertrauen, redet uns stark. Er hat der Truppe ein neues Leben eingehaucht und schweißt die Mannschaft zusammen", sagte Ribéry.

Seit der 72 Jahre alte Heynckes als Nachfolger des Italieners Carlo Ancelotti beim deutschen Rekordmeister in der Verantwortung steht, hat die Mannschaft alle fünf Spiele gewonnen.

Von Heynckes' Rückkehr auf den Trainerstuhl verspricht sich Ribéry auch persönlich offenbar einiges. "Als wir uns das erste Mal wieder an der Säbener Straße begegneten, sind wir uns in die Arme gefallen", schilderte der 34-Jährige. "Das ist eine besondere Beziehung, vertraulich, nah, aufrichtig. Heynckes war dafür verantwortlich, dass ich 2013 so gut war. Ich bin sehr glücklich, dass er wieder da ist. Er weiß, was ich kann.