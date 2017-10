S04-Youngster McKennie: "S04 hat mir Halt gegeben"

Weston McKennie ist ein gefragter Mann bei Coach Domenico Tedesco

Rund einen Monat ist es her, dass Schalke-Youngster Weston McKennie einen langfristig Vertrag bei den Königsblauen unterschrieben hat. Bis 2022 hat der Klub den US-Amerikaner an sich gebunden. Kein anderer Schalke-Profi ist so lange an den Verein gebunden.

Dem 19-Jährigen war diese Tatsache gar nicht bewusst. "Ich freue mich, dass der Verein offenbar so sehr auf mich baut. Ein schönes Gefühl", sagte er im "kicker". Dabei wäre der zentrale Mittelfeldspieler wie seine U19-Kollegen Haji Wright und Luke Hemmerich beinahe verliehen worden.

"Ausgeschlossen war es nicht. Ich konnte ja nicht zwingend davon ausgehen, dass mich unser Trainer in seinem Kader haben will", erklärte der Junioren-Nationalspieler. Lange Zeit habe er aufgrund seiner unsicheren Zukunftsperspektive im Hotel gewohnt und darauf verzichtet, eine feste Wohnung zu mieten.

Doch seine guten Leistungen in der Vorbereitung sind den S04-Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. "Irgendwann informierte mich Domenico Tedesco darüber, dass er mich gerne behalten würde. So kam dann eins zum anderen", freute sich der Youngster.

Besondere Rolle der Knappenschmiede

Ein Jahr hatte der 19-Jährige, der vom FC Dallas nach Deutschland gewechselt war, zuvor in Schalkes Knappenschmiede verbracht. Trotz der recht kurzen Zeit habe ihn diese Phase "enorm" geprägt. "Es war eine schöne und sportlich erfolgreiche Zeit, in der wir es bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft geschafft haben." Andererseits war es für ihn persönlich aber auch eine schwierige Zeit.

"Ich fühlte mich manchmal überfordert, dazu kamen Zweifel auf, ob meine Entscheidung wirklich richtig war. Schließlich hatte ich viel in den USA zurückgelassen beziehungsweise aufgegeben - meine Familie, das College, meine gute Perspektive beim FC Dallas."

Doch der Boss der Talent-Schmiede, Norbert Elgert, habe ihm immer Mut zugesprochen: "Schalke 04 hat mir Halt gegeben und in mir den Glauben aufrechterhalten, irgendwann meinen Traum vom Bundesligaprofi verwirklichen zu können."

McKennie wechselte 2016 von den Dallas Juniors nach Gelsenkirchen. Acht Mal stand der junge US-Amerikaner in dieser Saison für die Knappen auf dem Feld. Vier Mal durfte der 19-Jährige von Beginn ran.