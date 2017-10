SVW trennt sich von Nouri - Kommt Schaaf?

Alexander Nouri muss sich wohl einen neuen Job suchen

Nach der jüngsten 0:3-Klatsche gegen den FC Augsburg, hat Werder-Trainer Alexander Nouri keine Zukunft mehr an der Weser. Die Trennung ist beschlossene Sache.

Wie der Klub am Montagmorgen mitteilte, haben die Grün-Weißen die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Chefcoach Nouri beendet. Unter dem 38-Jährigen war der Verein zuletzt auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. Besonders in der Offensive fehlte Bremen die nötige Durchschlagskraft. Nur drei Tore gelangen Junuzović und Co. in den letzten zehn Ligaspiele.

"Alex hat in der vergangenen Saison eine sehr schwere Aufgabe übernommen und sie erfolgreich gemeistert. Dafür möchten wir uns bedanken. Er bringt alles mit, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht", sagte Geschäftsführer Frank Baumann: "Ich bin sicher, dass er seinen Weg erfolgreich an anderer Stelle fortsetzen wird."

U23-Coach Florian Kohfeldt wird das Team interimsmäßig auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Woche vorbereiten (Freitag, 20:30 Uhr). Ihm steht sein Co-Trainer Thomas Horsch sowie U-Co-17-Trainer Tim Borowski zur Seite. "Wir sind der Überzeugung, dass dieses Trainerteam in den kommenden Tagen einen wichtigen Impuls setzen kann und die Verunsicherung in der Mannschaft auflösen kann", erklärte Baumann.

Das Nachwuchsteam des Weser-Klubs wird übergangsweise von Mirko Votava übernommen.

Schaaf vor Rückkehr?

Wie "Sport Bild" weiter berichtet, sondiert die Bremer Führungsetage bereits den Markt. Demnach befinden sich Bruno Labbadia und Markus Weinzierl auf der Kandidatenliste. Zudem wird mit Thomas Schaaf ein alter Bekannter als Interimslösung gehandelt.

Der 56-Jährige war zwischen 1972 und 2013 als Spieler, Jugendtrainer und Cheftrainer über 40 Jahre lang für die Bremer tätig. 2004 feierten die Werderaner unter Schaaf als Cheftrainer mit dem Double-Gewinn aus Meisterschaft und DFB-Pokal den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.