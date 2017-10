Bayern reisen ohne Lewy nach Glasgow

Robert Lewandowski fehlt den Bayern gegen Celtic

Bayern München muss im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (20:45 Uhr) bei Celtic Glasgow auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten.

Der 29-Jährige fehlte wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel beim Abflug des deutschen Rekordmeisters am Montagvormittag. Immerhin ist Kingsley Coman dabei, der am Samstag beim 2:0 gegen Leipzig wegen einer Knieprellung gefehlt hatte. Ob der Franzose auch spielen kann, will Trainer Jupp Heynckes vor Ort entscheiden.

Lewandowski war gegen Leipzig kurz vor der Pause ausgewechselt worden. Nach der Partie hatte der Pole gesagt, dass die Verletzung "nicht so schlimm" sei. Nach einer weiteren Untersuchung am Montag entschieden sich die Bayern jedoch, vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr) bei Borussia Dortmund kein Risiko einzugehen. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme von Trainer Jupp Heynckes, hieß es von Vereinsseite.

"Wenn wir gegen Real Madrid gespielt hätten, wäre er möglicherweise mitgefahren. Der Trainer will nichts riskieren, klar, da ist auch schon das Spiel am Samstag im Hinterkopf, das für uns sehr wichtig ist", bestätigte Karl-Heinz Rummenigge.

Heynckes muss nun gegen Celtic in der Offensive improvisieren, da auch Thomas Müller und Franck Ribéry verletzt ausfallen. Nachwuchsstürmer Kwasi Okyere Wriedt, Torjäger des Regionalliga-Teams, ist nicht für die Königsklasse gemeldet. Dafür stand U19-Stürmer Manuel Wintzheimer im Kader für Glasgow.

Gegen Leipzig hatten sich nach der Auswechslung von Lewandowski in der zweiten Hälfte Thiago, Arturo Vidal und James in der Spitze versucht - allerdings ohne Erfolg. Die Bayern hatten vor der Saison bewusst auf einen Backup für Lewandowski verzichtet. Sportdirektor Hasan Salihamidžić erklärte nun aber nach dem Leipzig-Spiel, dass sich der FC Bayern "umschaut".

Der Kader für Glasgow im Überblick:

Ulreich, Starke, Süle, Hummels, Thiago, Martínez, Robben, James, Rafinha, Boateng, Rudy, Vidal, Tolisso, Alaba, Coman, Kimmich, Friedl, Früchtl, Wintzheimer.