Bayerns James: "Leben hier völlig neu für mich"

Erzielte sein erstes Bundesliga-Tor für den FC Bayern: James

Eigentlich war James Rodríguez als absoluter Wunschspieler von Carlo Ancelotti zum FC Bayern geholt worden. Die enge Verbindung der beiden soll überhaupt erst dazu geführt haben, dass sich der Kolumbianer im Sommer für einen Wechsel nach München entschied. Doch Ancelotti ist mittlerweile Geschichte und der Mittelfeldstar nun auf sich allein gestellt.

"Niemand ist glücklich, wenn so etwas passiert. Ich kann nur sagen, dass ich Carlo sehr dankbar bin für alles, was ich von ihm gelernt habe", erklärte James gegenüber der spanischen "AS".

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste der Nationalspieler die ersten Spiele der Saison und musste sich erst mühsam wieder an die Mannschaft heranarbeiten. Zuletzt stand der Offensivmann aber 90 Minuten gegen RB Leipzig auf dem Feld.

Allerdings habe die Eingewöhnung etwas gedauert. "Das Leben hier ist völlig neu für mich. Ich muss mich noch mehr an den Spielstil anpassen. Das ist etwas, was nicht von gestern auf heute passiert", sagte der 26-Jährige: "Aber Spiele, wie das gegen Leipzig, in denen ich erreiche, was ich mir vornehme, geben mir Kraft für die Zukunft."

"Es war ein tolles Gefühl"

Nach dem Ausscheiden von Ancelotti hat es James nun mit Jupp Heynckes zu tun. "Er ist ein erfahrener Trainer, der Ruhe und Gelassenheit vermittelt. Das zeigt, dass er schon viel erlebt hat in seiner Karriere", beschrieb der Mittelfeld-Star den 72-Jährigen und fügte hinzu: "Ich versuche seine Ideen aufzusaugen, von ihm zu lernen und als Fußballer zu wachsen. Dass er spanisch spricht, macht zudem alles sehr viel einfacher."

Gegen RB durfte der 26-Jährige nicht nur zum zweiten Mal von Beginn an ran, sondern erzielte auch seinen ersten Treffer in der Bundesliga. "Es war ein tolles Gefühl, das erste Tor im heimischen Stadion zu schießen", so James: "Ich hatte vor dem Pokal-Spiel mit meinem Rücken zu kämpfen, aber jetzt bin ich wieder voll zurück."

Er versuche nun, sich weiter in jedem Training zu bewiesen, "damit ich meine Qualitäten auch in den Matches zeigen kann." Sein Fokus liege nun darin sein neues Leben in München anzupassen. "Aber es wird jeden Tag besser", versprach der Kolumbianer.