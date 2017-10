"Häme nicht angebracht": Nouri sagt Tschüss

Musste als Werder-Coach den Hut nehmen: Alexander Nouri

Nach fast 13 Monaten Amtszeit als Coach war für Alexander Nouri beim SV Werder Bremen am Montag Schluss. Der Cheftrainer verabschiedete sich hinterher mit bewegenden Worten, mahnte allerdings auch zu Ruhe.

"Bedenkt bitte In Zukunft, dass Spieler wie Trainer Menschen sind und immer ihr Bestes geben wollen. Da ist nicht jedes 'Arschloch'“ oder gar Häme angebracht", schrieb der 38-Jährige bei Facebook.

"In Bremen hat alles begonnen und ich werde die vielen schönen Tage in den unterschiedlichen Stationen bei Werder nicht vergessen. Bis zuletzt habe ich an uns geglaubt. Gerne hätte ich das Team noch weiter begleitet", so der ehemalige Werder-Übungsleiter weiter.

Nouri bedankte sich zudem ausführlich bei Fans und Verantwortlichen und ganz besonders beim Team. "Danke an die Spieler, mit denen es mir sehr viel Spaß gemacht hat, zusammen zu arbeiten und zwar jeden Tag."

Ein Teil von ihm werde immer grün-weiß bleiben, schloss Nouri: "Ich bin traurig, weiß aber, dass genau so eine Situation zum Profi-Fußball dazu gehört. Später wird es für mich an anderer Stelle dann hoffentlich weiter gehen."

Er gehe "demütig und dankbar" und freue sich nun auch auf eine Pause und Zeit mit seiner Familie.