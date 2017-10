DFB gibt Sperre für Orban und Söyüncü bekannt

Der Leipziger Kapitän Willi Orban muss ein Match zuschauen

RB Leipzig und der SC Freiburg müssen je ein Bundesliga-Spiel auf ihre Verteidiger Willy Orban und Çağlar Söyüncü verzichten. Beide Defensivspezialisten wurden vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes nach ihren Roten Karten vom Wochenende für eine Ligapartie gesperrt.

Der 24 Jahre alte Orban fehlt RB damit am kommenden Samstag im Heimspiel des Tabellendritten gegen den Tabellenvierten Hannover 96.

Innenverteidiger Orban hatte am vergangenen Samstag in der elften Minute kurz vor dem Strafraum Bayerns Arjen Robben gefoult. Er hatte für die Notbremse die Rote Karte bekommen. Leipzig hatte die Partie in München 0:2 verloren.

+++Personalinfo+++ Willi #Orban wurde vom Sportgericht des @DFB für die Rote Karte nach Notbremse im Spiel #FCBRBL für 1 Ligaspiel gesperrt. pic.twitter.com/7sw23eGBiF — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 30. Oktober 2017

SC-Akteur Söyüncü war am Sonntag im Duell beim VfB Stuttgart (0:3) in der zwölften Spielminute wegen eines absichtlichen Handspiels vom Platz geflogen. Der Türke kann damit nicht am Samstag (15:30 Uhr) gegen Schalke 04 mitwirken.

Die nach Ansicht des Videobeweises gefällte Entscheidung des Hamburger Schiedsrichters Tobias Stieler hatte aufseiten der Freiburger für Unmut gesorgt.