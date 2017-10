Effenberg über Nagelsmann-Aktion: "Mega-Skandal"

Stefan Effenberg hat in bester Tiger-Manier die Krallen ausgefahren

Stefan Effenberg ist seit jeher als Freund von klaren Worten bekannt. Jetzt hat sich der Ex-Profi den Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Flaschenwurf zur Brust genommen.

"Für mich ist das ein Mega-Skandal. Das hat mich an den Wurf von Guerrero beim HSV 2010 erinnert, der ebenfalls einen Fan abgeworfen hat. Da war es ein Unding, ein Skandal", schrieb Effenberg gewohnt angriffslustig in seiner "T-Online"-Kolumne und ergänzte: "Fakt ist: Er hat diese Flasche geworfen. Und Fakt ist: Er hat einen Fan getroffen."

Weiter klagte der ehemalige Profi über die mediale Berichterstattung in Bezug auf den TSG-Coach. "Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn nicht Nagelsmann, sondern jemand anderes das gemacht hätte. Wenn mir das passiert wäre, hätte ich mich mit Sicherheit drei Tage lang auf der ersten Seite der Zeitungen wiedergefunden – da kann man schwer von ausgehen", so Effenberg.

Nagelsmann-Bonus in den Medien

Zudem schickte der ehemalige Paderborn-Trainer eine Warnung an Nagelsmann: "Da hat Nagelsmann Glück, dass die schützende Hand drüber gehalten wird. Er ist der Junge, der Unverbrauchte, der Schlagzeilen liefert. Deshalb hat er diesen Bonus. In so einer Situation darf es aber null Bonus geben. Das ist schon krass und gibt zu denken. Er soll sich da auch nicht täuschen lassen – die Zeiten werden sich noch ändern."

Den aktuell kriselnden Dortmundern machte Effenberg vor dem Liga-Kracher gegen Bayern München hingegen Mut. "Es ist vor allem ein Spiel für die Dortmunder, um wieder ranzukommen. Dass sie es können, haben sie bewiesen. Sie müssen einfach diese Kompaktheit reinbekommen. Die Verantwortlichen und das Trainerteam werden das analysieren und von dem Hurra-Fußball abrücken müssen", analysierte "Effe".

Nouri-Entlassung ist "logisch"

Auch zur Bremer Entlassung von Trainer Alexander Nouri hat der 49-Jährige eine deutliche Meinung. Die Trennung sei "die logische Konsequenz". Auch die bisherige Saisonbilanz bewertet Effenberg als "katastrophal": "Man muss das realistisch einschätzen, dass es mit so einem Kader gegen den Abstieg geht. Der Kader ist so bestückt, dass man die Klasse halten kann – aber nur als Team."