Gregoritsch erstmals in der Elf des Tages

Gregoritschs starke Partie gegen Bremen blieb nicht unbemerkt

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch ist erstmals in der Saison in die "Elf des Tages" des Fußball-Fachmagazins kicker gewählt worden. Der Steirer erzielte am Sonntag beim 3:0-Auswärtserfolg des FC Augsburg in der Deutschen Bundesliga gegen Werder Bremen zwei Treffer.

Gregoritsch ist einer von fünf Mittelfeldspielern in der Auswahl.

Mehr dazu:

>> Das Spielerranking der deutschen Bundesliga

apa