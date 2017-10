"NFL als Vorbild" - Effe pro Videobeweis

Stefan Effenberg outet sich als Fan des Videobeweises

Stefan Effenberg schlägt eine Anpassung an die Vorgehensweisen in der American-Football-Liga NFL vor, um den Videobeweis in der Bundesliga zu verbessern.

"Die NFL muss ein großes Vorbild sein. In der neuen Saison sollte der Schiedsrichter, egal nach welcher Szene, kurz zu den Zuschauern sprechen", sagte Effenberg am Rande eines PR-Termins in München.

Der Referee stünde ohnehin die ganze Zeit mit seinen Assistenten in der Kommunikation, betonte der ehemalige Kapitän von Bayern München.

Um den Zuschauern die Entscheidungen zu erläutern, sollte der Unparteiische den Fans im Stadion die Situation erklären - wie beim Football. "Das dauert vielleicht fünf Sekunden, in denen du rund 70.000 Menschen ruhiggestellt hast", sagte der 49-Jährige.

Nach wie vor sei er ein "absoluter Befürworter des Videobeweises", es habe "schon viele gute Entscheidungen gegeben. Nach Fehlern muss nur überlegt werden, wie man es in Zukunft anders macht", äußerte der 35-malige Nationalspieler.