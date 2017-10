Zagadou für ein Spiel gesperrt

Dan-Axel Zagadou wurde vom DFB für ein Spiel gesperrt

Das Sportgericht des DFB hat Dortmunds Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou nach der Roten Karte bei der 2:4-Niederlage bei Hannover 96 wegen eines unsportlichen Verhaltens für ein Meisterschaftsspiel aus dem Verkehr gezogen.

Dies gab der BVB am Montagnachmittag über seine Social-Media-Kanäle bekannt. Spieler und Verein stimmten dem Urteil bereits zu.

Der Schütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für Dortmund war in der HDI-Arena nach einer Notbremse gegen den Hannoveraner Jonathas in der 59. Minute von Schiedsrichter Patrick Ittrich des Feldes verwiesen worden. Den fälligen Freistoß zirkelte Felix Klaus zur 3:2-Führung für die Niedersachsen aus 20 Metern in den linken Torwinkel.

Für den 18-jährigen Franzosen ist es im zehnten Bundesligaspiel der erste Platzverweis. Bislang war der BVB-Youngter in allen Ligaspielen ohne eine einzige Verwarnung ausgekommen.