Habemus ÖFB-Teamchef: Foda übernimmt

Franco Foda machte das Rennen, Thorsten Fink bleibt bei der Austria

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun dürfte es fixiert sein. Laut "Sky"-Informationen ist Franco Foda der erste Deutsche, der Trainer des österreichischen Nationalteams wird.

Bis Jahresende bleibt Foda auch noch Trainer von Sturm Graz und übt beide Tätigkeiten in Personalunion aus. Bis zuletzt galten auch Thorsten Fink, Andreas Herzog und Markus Weinzierl als Kandidaten für die Nachfolge von Marcel Koller. Das ÖFB-Präsidium soll sich mit sieben Stimmen für den Mainzer entschieden haben.

Neben Präsident Leo Windtner sollen die Landesverbandspräsidenten von Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark, sowie die drei Vertreter der Bundesliga für Foda gestimmt haben.

Foda ist in Österreich natürlich kein Unbekannter. Seit 1997 lebt er in Österreich und verdiente - abgesehen von einem kurzen Intermezzo beim 1. FC Kaiserslautern - beim SK Sturm sein Geld. Als Spieler verbrachte er vier Jahre bei den Steirern und wurde dabei zweimal Meister, einmal Cupsieger und nahm an drei Champions-League-Saisonen teil.

Als Trainer eroberte er mit Sturm 2011 den Meister- und 2011 den Cup-Titel. Aktuell rangieren die Blackies auf dem ersten Platz der Bundesliga.

red