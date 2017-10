"Liegt nicht am System" - Götze stützt Bosz

Mario Götze (re.) stellt sich hinter seinen Coach Peter Bosz

Mario Götze von Borussia Dortmunf stellt sich hinter seinen Trainer Peter Bosz. Der WM-Held ist sich sicher, dass der BVB einen Weg aus der Leistungsdelle finden wird.

"Es liegt nicht an System oder Philosophie", sagte der 25-Jährige im Interview mit "Sky Sport" und hat nach der jüngsten Niederlage der Schwarz-Gelben bei Hannover 96 (2:4) eine Erklärung für das sportliche Loch seiner Mannschaft parat: "Es ist immer ein Gegner da, der unbedingt gewinnen will", so Götze. Auch eine Lösung, um sich aus dem aktuellen Tief wieder heraus zu kämpfen liefert der Offensiv-Allrounder: "Darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen uns darauf voll einlassen und spielen wollen."

Gleichzeitig verteidigt der ehemalige Bayern-Spieler die Spielweise, die der BVB unter Peter Bosz praktiziert. "Wenn wir mehr Tore schießen, dann funktioniert das System", außerdem gebe Bosz seit seinem Amtsantritt "dem Ganzen einen frischen Wind".

Dass die aktuelle Ergebniskrise mit einer falschen Einstellung einiger Teamkollegen zusammenhängt, glaubt Götze nicht, kann aber die jüngst ausgesprochene harsche Kritik seines Sportdirektors Michael Zorc nachvollziehen: "Ich kenne das, wenn man zugucken muss. Man will der Mannschaft helfen, muss aber zugucken. Das ist doppelt bitter und seine Reaktion verständlich. Vier Gegentore in Hannover [...] wir müssen da an einer Lösung arbeiten. Ganz klar."

Wichtigste Woche der Saison?

In der Champions League empfängt Dortmund am Mittwoch (20:45 Uhr) im Signal Iduna Park APOEL Nikosia zum bereits vorentscheidenden Gruppenspiel im Kampf um den Europa-League-Platz. Am Samstag dann steht das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern auf dem Programm. Götze ist vor der Woche der Wahrheit heiß auf die Duelle, fokussiert sich aber vorerst nur auf die Partie in der Königsklasse: "Ob Euro League sichern oder nicht? Das spielt aktuell keine Rolle. Wir wollen zu Hause gegen Nikosia gewinnen - was Anderes zählt nicht!"

Beim Hinspiel vor zwei Wochen (1:1) enttäuschte der BVB auf Zypern mit einer ideenlosen Vorstellung und wartet nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Champions-Leauge-Sieg der aktuellen Spielzeit. Ein Einzug ins Viertelfinale ist nach dem Remis in weite Ferne gerückt. An der Spitze der Gruppe H thronen nahezu uneinholbar Real Madrid und Tottenham Hotspur mit jeweils sieben Punkten.