Bericht: Gisdol bekommt vorläufige Job-Garantie

Markus Gisdol will in Hamburg bessere Zeiten sehen

Der Hamburger SV ist erneut dort angekommen, wo er keinesfalls sein wollte: Im Tabellenkeller der Bundesliga. Trainer Markus Gisdol soll jedoch weiterhin im Amt bleiben.

Auch im Falle einer weiteren Niederlage in der Bundesliga wird Markus Gisdol weiterhin das Trainer-Amt beim HSV inne haben. Das berichtet die Hamburger "Morgenpost". Der Nordklub spielt am kommenden Samstag (15:30 Uhr) im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Bisher stehen die Rothosen nach zehn Spieltagen mit sieben Punkten auf dem Relegationsrang.

Dem Bericht zufolge bekommt Gisdol mindestens bis zum Auswärtsspiel bei Schalke 04 am 19. November die Chance, das Ruder herumzureißen. Der Vorstand setze weiterhin auf den 48-Jährigen, der seit September 2016 in der Verantwortung steht. Auch der Umstand, dass der Übungsleiter seine Spieler zuletzt öffentlich in die Pflicht nahm, fand offenbar Unterstützer bei den Hamburger Entscheidungsträgern.

Nach dem jüngsten 1:2 bei Hertha BSC hatte sich Gisdol glücklich über das Vertrauen der HSV-Bosse gezeigt: "Als Trainer stehst du natürlich in der Verantwortung und ich will mich auch nicht wegducken. Aber wir haben ein enges Vertrauensverhältnis, das ist wie in der vorigen Saison die Basis, um da unten rauszukommen."